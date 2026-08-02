В Московском зоопарке вылупился птенец папуанского калао

Посетители Московского зоопарка, подведомственного столичному Департаменту культуры, могут увидеть молодого папуанского калао. Это уже третий птенец, появившийся у пары редких птиц. Несколько месяцев после вылупления он находился в гнезде, а теперь живет вместе с родителями в павильоне «Дом птиц» на старой территории.

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«Пол птенца уже определен — это самец. Когда он впервые покинул дупло, по размеру птенец почти не отставал от родителей, Нун и Ра. Единственное, что выдает его юный возраст, — отсутствие на клюве рога, который сформируется позже, как у всех взрослых особей», — поделилась Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

Папуанские калао — представители семейства птиц-носорогов. Они обитают в тропических лесах южной части Молуккских островов, ведут дневной образ жизни и отличаются громкими голосами. В естественной среде папуанские калао не строят гнезд, а используют готовые укрытия — дупла деревьев.

После спаривания самка высиживает яйцо около полутора месяцев. Для пары Нун и Ра специалисты Московского зоопарка подготовили деревянную бочку и гнездовой домик, максимально приближенный к природным условиям.

В рацион птиц входят папайя, груши, киви, бананы, виноград и другие ягоды, овощи, белковые продукты и специальный комбикорм. Зимой его дополняют манго и хурма.

Московский зоопарк — быстро развивающееся пространство, где ведется научная работа, проходят международные конференции, реализуются образовательные программы, а также ежедневно создается уникальная атмосфера для знакомства горожан и гостей столицы с удивительным миром живой природы.

В начале 2025 года Московский зоопарк установил мировой рекорд по числу представленных видов животных: там содержались 1253 вида. К 2026-му их количество превысило 1280.

Программа мероприятий в Московском зоопарке способствует реализации в Москве целей и задач национального проекта «Семья». Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.

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