Каким будет август в Москве: синоптики скорректировали прогноз

Август в столице в целом будет близок к климатической норме, рассказал журналистам начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, в конце июля метеорологи представили ряд противоречивых прогнозов, пообещали как холода, так и экстремальную жару.

«Август в Москве ожидается около нормы. Первая декада месяца будет теплой. Осадки прогнозируются в пределах нормы», — разъяснил Голубев.

По его данным, жителей столичного региона ждет нормальный, без экстремальных отклонений, август.

Ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова уточнила, что на большей части европейской территории среднемесячная температура воздуха ожидается около средних многолетних значений.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 1 и 2 августа в Москве будут жаркими, воздух может прогреться до +30°.