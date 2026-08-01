Электробусы вышли на новые маршруты до Подмосковья

На маршруты С908 и № 1971, которые связывают столицу с Московской областью, вышли электробусы. Маршруты проходят рядом с восемью станциями рельсового каркаса, а также парками, образовательными и медицинскими учреждениями.

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Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Продолжаем расширять электробусную сеть, как поручил Сергей Собянин. Экологичный наземный транспорт уже делает поездки комфортнее не только для москвичей, но и для жителей Подмосковья. По будням 18 инновационных машин будут курсировать на новых маршрутах», — рассказал Максим Ликсутов.

Маршрут № 1971 соединяет станцию метро «Сходненская» с жилым комплексом «Мишино» в городском округе Химки. На линию вышло больше электробусов, чем ранее работало автобусов, что позволит сделать поездки комфортнее.

Электробусы маршрута С908 следуют от платформы Чертаново до поселка Измайлово. Это первый электробусный маршрут, который охватывает Ленинский городской округ Московской области.

Всего же экологичный транспорт курсирует в семи районах и двух городских округах Подмосковья. В столице сеть электробусных маршрутов охватывает все административные округа. Здесь работает уже три тысячи инновационных машин. По будням пассажиры совершают на них свыше 1,2 миллиона поездок, а общее число поездок на электробусах превысило один миллиард.

Экологичный транспорт поставляют в Москву с 2018 года. Электробусы отличаются плавным ходом, отсутствием шума и вибраций. Это обеспечивает высокий уровень комфорта поездок для пассажиров. Но главное преимущество машин заключается в их экологичности.

Комфорт и доступность поездок

Электротранспорт обеспечивает высокий уровень сервиса и соответствует стандартам безопасности. Низкопольные электробусы полностью приспособлены для маломобильных пассажиров: в них есть откидная аппарель и кнопки вызова водителя. Велосипеды, коляски или крупный багаж удобно разместить на накопительной площадке. Для зарядки гаджетов в салоне установлены USB-слоты. Медиаэкраны показывают актуальную информацию о ближайших остановках и возможных пересадках. Поддерживать оптимальную температуру в салоне в любое время года позволяет система климат-контроля. Кроме того, при открытии дверей срабатывает воздушная завеса.

Предусмотрены также кнопки адресного открытия дверей. Для безопасности пассажиров транспорт оборудован видеокамерами снаружи и внутри. Возле дверей расположены цифровые валидаторы, с помощью которых можно оплатить проезд любым удобным способом.

С 2022 года в столицу поставляют технику улучшенной комплектации. В таких электробусах есть адаптивное освещение салона, которое в 14:00 меняется от холодного оттенка к теплому для комфорта пассажиров. Увеличенный на 18 процентов передний указатель маршрута позволяет увидеть номер издалека. Электрический обогреватель в салоне не влияет на окружающую среду и поддерживает оптимальную температуру. Запас хода вырос с 40–50 до 80–90 километров, при этом вес машины остался прежним.

Сегодня электробусы обслуживают на 12 площадках Мосгортранса. Москва первой в России начала строить современные электробусные парки. В 2022 году в ТиНАО открылся крупнейший в Европе парк электробусов «Красная Пахра». Экологичные машины вышли на маршруты в Новомосковском и Троицком административных округах. Год спустя на северо-западе построили парк «Митино», с появлением которого электробусы стали курсировать по маршрутам в 20 районах столицы и двух ближайших городах Подмосковья. В конце 2023-го заработал третий инновационный парк электробусов — «Салтыковка», который обслуживает маршруты на востоке столицы.

Городской транспорт нового поколения

В 2025 году на маршруты вышли электробусы нового поколения КамАЗ-52222. Они стали еще комфортнее благодаря переработанной планировке салона, увеличенной на 15 процентов накопительной площадке, местам для ручной клади и измененной конструкции дверей.

Климатическая система стала эффективнее, а на дверях появились световые полоски с индикацией их открытия и закрытия. Внешний вид соответствует современным трендам в мировом промышленном дизайне. Такие электробусы создают с учетом опыта эксплуатации более ранних моделей и отзывов пассажиров. Машины нового поколения уже проехали на маршрутах более 10 миллионов километров и хорошо зарекомендовали себя.

По данным Мосэкомониторинга столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды, благодаря замещению автобусов электробусами в Москве в 2018–2025 годах удалось избежать выброса в атмосферный воздух около 1,3 тысячи тонн загрязняющих веществ и примерно 300 тысяч тонн углекислого газа — эквивалента парниковых газов. В 2025-м получилось предотвратить выброс около 380 тонн загрязняющих веществ и примерно 110 тысяч тонн углекислого газа.

В соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Москве большое внимание уделяется модернизации социальной и коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличению количества удобных маршрутов городского транспорта и обновлению подвижного состава. Кроме того, в рамках нацпроекта столица приступила к развитию Центрального транспортного узла. Он станет единым контуром с предсказуемым пригородным железнодорожным транспортом более чем для 30 миллионов жителей 11 регионов России. Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.