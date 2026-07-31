Синоптик опроверг новость о похолодании в Москве

Начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев опроверг новость о том, что в Москве ожидается резкое похолодание. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Голубева, на следующей неделе в Москве не ожидается падения температуры воздуха до +20C°. Согласно его прогнозу, температура будет держаться на уровне +27C°.

«Понижение температуры по сравнению с выходными, конечно, будет, так как в выходные +30C°, но на следующей неделе будет от +23C° до +27C° градусов. Резкого понижения в Москве до +20C° не ожидается», — заявил он.

При этом Голубев добавил, что температура на следующей неделе будет постепенно снижаться, но останется выше нормы. А вот про погоду на следующих выходных, по его словам, говорить пока рано.

Ранее в Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности на выходные.