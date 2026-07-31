График работы Московского зоопарка изменится

Московский зоопарк изменит режим работы с 1 августа. Об этом сообщается в канале учреждения в "Максе".

"С 1 августа Московский зоопарк меняет режим работы. Теперь гулять на территории зоопарка можно будет на час меньше, с 7:30 до 21:00", - говорится в публикации.

Уточняется, что до 21:00 посетители могут зайти на территорию через главный вход, вход у Детского зоопарка и вход у станции метро "Баррикадная". Также в будние дни с 10:00 до 19:00 и в выходные и праздничные дни с 9:00 до 19:00 будут работать дополнительные входы.