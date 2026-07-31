Сергей Собянин. Главное за день

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 31 июля, поделился новостями из жизни столицы. Глава города рассказал о планах развития территории «Лужников», проведении второго Московского стартап-саммита, строительстве путепровода на Ярославском направлении МЖД и корпуса Курчатовской школы.

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

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Планы развития «Лужников»

Сейчас продолжается масштабное обновление территории комплекса. Здесь появились новые спортивные площадки, а к концу года протяженность беговых и велодорожек превысит 6,5 километра. В рамках второго этапа благоустройства создадут прогулочную аллею, профессиональный скейт-парк, новые детские и спортивные зоны, а также обновят Лужнецкую набережную.

Проведение второго Московского стартап-саммита

Столичное правительство поддержит проведение второго Московского стартап-саммита, организованного совместно со Сбером. Мероприятие состоится 29 и 30 сентября на площадке «СберСити».

Главная цель форума — ускорить развитие технологического бизнеса, создать новые точки роста для российской экономики и помочь авторам перспективных идей найти партнеров и выйти на рынок. В этом году саммит снова соберет тысячи участников со всей страны: предпринимателей, инвесторов, представителей крупного бизнеса и органов государственной власти.

Путепровод на Ярославском направлении МЖД

На Ярославском направлении МЖД продолжается строительство путепровода, который соединит улицы Менжинского и Дудинки. После завершения работ появится новая поперечная транспортная связь между Ярославским и Дмитровским шоссе. Это улучшит транспортную доступность Лосиноостровского, Бабушкинского и Ярославского районов, разделенных железной дорогой.

Строительство корпуса Курчатовской школы

Сергей Собянин осмотрел завершающий этап строительства нового корпуса Курчатовской школы в районе Покровское-Стрешнево на Волоколамском шоссе.

Он отметил, что Курчатовская школа является одной из сильнейших инженерных школ в столице. Благодаря взаимодействию с Курчатовским институтом идет обмен знаниями и технологиями — дети посещают институт, а его инженеры и научные сотрудники преподают в школе. Глава города добавил, что в данный момент к строительству зданий для школ применяют совершенно другой подход, отличающийся от других.