В Москве выбрали лучшие авторские экскурсии по районам столицы

В столице подвели итоги конкурса туристических маршрутов «Покажи Москву!». Победителями стали 26 авторов экскурсий, посвящённых истории, архитектуре, гастрономии, спорту и кино.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на заместителя мэра столицы Наталью Сергунину.

В 2026 году участники направили на конкурс около 1 тыс. заявок. Лучшие работы определили эксперты и жители города. Опросы в проекте «Активный гражданин» собрали более 1,3 млн мнений.

В число победителей вошли экскурсии по Лефортово и Басманному району, кинолокациям, гастрономическим местам центра Москвы и олимпийскому комплексу «Лужники».

Ранее сообщалось, что в Москве акция «День без турникетов» пройдёт 5—11 августа.