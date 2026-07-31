Роспотребнадзор оценил качество воды в московских родниках

Пить воду из родника в случае, если рядом с ним нет специально установленных ашлагов и табличек не рекомендуется, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

«По результатам ежегодного мониторинга вода из родников на территории города не отличается постоянством состава и качества и не всегда соответствует гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям», - отмечается в сообщении.

Употребление воды из таких источников может привести к инфекционным заболеваниям, включая гепатит А и острые кишечные инфекции, предупредили в ведомстве. На территории столицы есть значительно число родникой, которые пользуются популярностью у населения. Они расположены в парках «Покровское-Стрешнево», в районе Кузьминок, на территориях Солнцево, Ново-Переделкино, Раменок, Крылатского и Филевского парка.

Специалисты отмечают, что вода в родниках никаких не защищена от поверхностного загрязнения. Качество воды в них зависит от сезона года, санитарного состояния прилегающей территории, выпадения осадков, оборудования самого источника.