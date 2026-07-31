Москвичи оказались самыми вежливыми в одном вопросе

Больше половины водителей в Москве не попадали в ДТП более 10 лет. Соответствующую статистику приводит Российский союз автостраховщиков, ссылаясь на выплаты по ОСАГО. На это обратило внимание издание МК.RU.

По итогам 2025 года (с 1 апреля прошлого по 31 марта этого года) 52,8 процента московских водителей получили самый низкий коэффициент бонус-малус, то есть максимальную скидку на полис за безаварийную езду. 51,3 процента безаварийных водителей также оказалось в Санкт-Петербурге, а замкнул тройку Пермский край (49,9 процента). На последних местах по этому показателю оказались Дагестан, Ингушетия, Тыва и Чечня.

Ранее сообщалось, что в России аварийность с велосипедистами выросла на 25 процентов за шесть месяцев 2026 года.