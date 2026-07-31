В Московском зоопарке появились два детеныша редкого питона

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Два детеныша редкого питона родились в Московском зоопарке. В настоящее время они живут каждый в своем террариуме в служебных помещениях, сообщили в учреждении.

"В террариуме Московского зоопарка появились на свет детеныши питона Вома. Это редкие змеи, обитающие в Австралии, которых нечасто содержат в зарубежных зоопарках. В Московском зоопарке получили уже второе поколение этих рептилий, предыдущее было несколько лет назад от другой пары", - говорится в канале зоопарка в "Максе".

По предварительной информации, два появившихся на свет детеныша - это самец и самка. Сразу после рождения змеи полиняли и начали есть, их кормят грызунами раз в неделю.

"Потомство дали возрастные змеи, которые более 10 лет живут в Московском зоопарке. Самка отложила яйца, которые затем поместили в инкубатор, где поддерживаются определенные температура и влажность воздуха. И спустя два месяца из них вылупились детеныши", - рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

В учреждении добавили, что при рождении такие питоны имеют яркий окрас: песочно-желтый с вертикальными коричневыми полосами. У них узкая голова с большими глазами. Взрослый окрас менее яркий. В длину взрослые особи достигают 1,5-2 м, самки всегда крупнее самцов.