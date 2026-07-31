Москвичей призвали завершить купальный сезон

Купальный сезон в Москве подходит к концу. О финальных днях купания столичных жителей предупредила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, ее цитирует Life.ru.

Аномальная жара не продлится дольше предстоящих выходных, уверена синоптик. Если еще 1-2 августа столбики термометров достигнут отметки плюс 32 градуса, то уже к середине следующей недели в Москве похолодает до плюс 19-24 градусов. Свою эффективность доказывают и народные приметы: в этом году Ильин день, после которого запрещено купаться, выпадает на 2 августа. Согласно поверью, водоемы с этого дня становятся холодными, а в сам православный праздник случается гроза — как раз как обещают синоптики.

В понедельник, 3 августа, вновь ожидается дождь, а температура опустится до плюс 26-28. Купаться, по словам Паршиной, еще будет можно. Теплая погода задержится еще 4-6 августа — прогнозируется около плюс 23-28, без осадков. Но 7 августа показатель понизится до плюс 21-26, а в следующие выходные, 8-9-го числа, составит всего плюс 19-24 градуса.

Больше 30-градусной жары москвичи в августе не застанут. Среднемесячная температура воздуха в последний летний месяц будет держаться на уровне плюс 21,5 градуса, что соответствует климатической норме.