Метеоролог: в начале августа москвичей ждут температурные качели

Первые дни августа порадуют жителей Москвы и области теплой погодой, но далее регион ждут «метеокачели». Об этом сообщил Zvezdanews метеоролог Александр Шувалов.

«Я не скажу слово "жаркая" - это будет, наверное, небольшим преувеличением. Но +25...+29 градусов вполне можно ожидать в Московском регионе», - отметил эксперт.

Однако в районе 3-5 августа в столицу могут прийти сильные локальные ливни, после чего произойдет перелом в погоде и погода сменится на более неустойчивую. В Москве начнутся дожди, но температура составит около +25 градусов.

«Начиная со второй декады, сначала будет довольно резкое понижение температуры до +13...+18 градусов в дневные часы. Нас ждут очередные, так сказать, метеокачели, температурные качели», - подытожил Шувалов.

Накануне Роскосмос опубликовал снимки из космоса мощного циклона, накрывшего Московский регион. Циклон принес в город ливни, грозы и град. Кадры были сделаны спутниками «Электро-Л» и «Арктика-М».