Военные оркестры исполнят известные песни в парках Москвы

Военные оркестры выступят в парках Москвы в августе в рамках проекта «Лето в Москве». Сообщил портал мэра и правительства столицы.

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Так, в субботу, 1 августа, на круглой сцене у Среднего Красногвардейского пруда в зоне отдыха «Красногвардейские пруды» с 16:00 до 17:00 выступит оркестр войсковой части 5129 Центрального округа войск национальной гвардии.

Для посетителей прозвучат песни: «А я иду, шагаю по Москве», «Майский вальс» и «Родина моя».

8 августа в это же время в саду «Эрмитаж» на летней эстраде сыграет Центральный пограничный ансамбль Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Оркестр подготовил лучшие русские и зарубежные произведения классической музыки, а также хореографические номера.

15 же августа в 17:00 на дворцовой площади музея-заповедника «Царицыно» исполнением патриотических произведений и песен военных лет порадует зрителей оркестр Военного университета имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации.

Вход на все концерты свободный.

Ранее стало известно о том, что бывший солист поп-дуэта Modern Talking Дитер Болен может прилететь в Москву.