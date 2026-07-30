Сергей Собянин. Главное за день

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 30 июля, поделился новостями из жизни столицы. Глава города рассказал об обновлении двух корпусов Морозовской больницы, благоустройстве Екатерининского парка и флагманском офисе «Мои документы» на ВДНХ. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».

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Обновление двух корпусов Морозовской больницы

Специалисты продолжают модернизацию Морозовской детской городской больницы. Сейчас они начали полное обновление корпусов 11 и 22а — Центра по проведению расширенного неонатального скрининга и неонатологического отделения.

Благоустройство Екатерининского парка

В Москве до конца 2026 года завершат комплексное благоустройство Екатерининского парка. После реконструкции спорткомплекса «Олимпийский» один из входов в парк станет главным. Здесь появятся арка с видом на пруд, ресторан с открытой террасой, лодочная станция и амфитеатр у воды. Также в парке оборудуют всесезонную эстраду, крытую сцену, новую танцевальную веранду, спортивные и детские площадки, футбольное поле, теннисные корты и семейно-досуговый центр.

Флагманский офис «Мои документы» на ВДНХ

На ВДНХ будет создан новый флагманский офис «Мои Документы». Он станет также районным центром госуслуг для жителей Останкинского района.

В новом флагманском центре предусмотрены широкие зоны ожидания, детская игровая зона, а также участки для дополнительных услуг и самостоятельного оформления электронных услуг. Ожидается, что его строительство завершится в 2027 году.