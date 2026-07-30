На Московский регион обрушился ливень с грозой

Мощный ливень с грозой и ветром обрушился на Московский регион вечером 30 июля. Об этом сообщают корреспонденты ТАСС, находящиеся в разных уголках столицы и Подмосковья.

В частности, интенсивные осадки, всполохи молний и раскаты грома фиксируются в настоящее время на юге, востоке и юго-востоке мегаполиса в районах Жулебино, Новокосино и Капотня, а также в близлежащих по этим направлениям городах области. Так, в Жуковском, Раменском и Люберцах за несколько минут ливня на дорогах образовались большие лужи, осадки фиксируются в Бронницах и Лыткарине, существенно снизилась из-за осадков скорость движения по Новорязанскому шоссе.

Ранее синоптики Гидрометцентра РФ сообщали ТАСС, что до конца нынешних суток в столичном регионе может пройти кратковременный дождь, местами возможны ливень и гроза, порывы ветра могут усиливаться до 15 м/с. Кратковременный дождь, согласно последним прогностическим данным, ожидается в Москве и области также предстоящей ночью. Температура воздуха составит до плюс 17 градусов.