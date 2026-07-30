В Москве всех поступавших в колледжи выпускников зачислили на бюджетные места

В столице завершился основной этап приемной кампании. Все выпускники девятых классов, решившие продолжать обучение в колледжах, зачислены на бюджетные места. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заммэра Москвы по вопросам социального развития.

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Как рассказала вице-мэр, в итоге получать профессии в средних специальных учебных заведениях за счет города будут более 41 тысячи девятиклассников. Это на четыре тысячи больше, чем в прошлом году.

Анастасия Ракова напомнила, что для того, чтобы такую возможность имел каждый московский школьник, городские власти в этом году увеличили количество бюджетных мест в сфере среднего профессионального образования.

"Это было сделано не только для того, чтобы ребята могли учиться бесплатно, но и чтобы получали профессию по интересным для себя направлениям", - подчеркнула вице-мэр.

Упросить выбор детям помог запущенный в городе и удобный механизм зачисления. Абитуриенты заранее определяли пять приоритетных направлений. В результате 85 процентов подавших заявления поступили на те специальности, которые ставили на первое место.

Даниил Лебедев, первокурсник Московского государственного образовательного комплекса, рассказал:

"Я поступил на специальность "Технологии машиностроения", так как хочу внести свой вклад в развитие нашей отечественной промышленности. Профессию выбрал осознанно. Помог в этом мне прошедший весной фестиваль колледжей, где я и познакомился с учебным заведением, в котором буду учиться. Мне в нем понравилось все: просторные помещения, классное оборудование, интересные мастер-классы".

Правительство Москвы радует то, что молодым людям интересна промышленность, стремительно развивающаяся в городе. В этом году она попала в пятерку отраслей, самых востребованных у выпускников. Приобрести специальности, которые требуются московским заводам и промкомпаниям, решили 4,2 тысячи поступивших в колледжи вместо 3,4 тысячи в прошлом году.

Все поступавшие в колледжи зачислены на бюджетные места

Анастасия Ракова отметила и другие изменения в интересах абитуриентов. В лидеры в этом году вышла креативная индустрия, а IT, которая занимала первое место, сейчас идет следом. Впервые вместе с промышленностью в пятерку попало строительство - на специальности, связанные с ним, поступили 4,1 тысячи вместо 3,2 тысячи прошлогодних. Сохранился также спрос на транспорт и медицину.

"Выбор ребят совпадает с запросами рынка труда - именно в этих отраслях особенно нуждаются в высококвалифицированных кадрах", - подчеркнула вице-мэр.

Ракова добавила, что приемная кампания продолжается. Если кто-то из московских ребят, окончивших девятый класс в этом году, пожелает в течение лета поступить в колледж, ему также будет гарантировано бюджетное место. Что касается поступления школьников из других регионов, то конкурс на выделенные бюджетные места достаточно высокий.