В центре Москвы временно перекрыто движение по ряду улиц

В центре столицы временно перекрыто движение на нескольких участках. Об этом сообщает столичный Дептранс.

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Проезд закрыт по Кремлевской набережной в сторону центра, на съезде с набережной на Боровицкую площадь, а также на Новоарбатском мосту по направлению в центр.

Ранее сообщалось, что на внутренней стороне 30-го километра МКАД в районе съезда № 30В произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На место прибыли оперативные службы.

Движение затруднено на 5 километров, машины проезжают по двум полосам. Водителям рекомендовали выбирать альтернативные маршруты, обстоятельства и пострадавшие уточняются.