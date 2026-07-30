Синоптик Ильин: в Москве до 5 августа ожидается до +30 °C

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что в начале августа в Москве ожидается жаркая погода, однако 7 августа в столицу придёт холодная воздушная масса.

В беседе с «Вечерней Москвой» он сообщил, что до 5 августа включительно температура составит +25...+30 °C, а при продолжительных прояснениях может подняться ещё выше. Кратковременный дождь возможен 2 августа.

«В пятницу, 7 августа, в Москву придёт холодная воздушная масса, из-за этого дневная температура опустится до +15...+20 °C», — отметил Ильин.

К началу второй декады августа в столице снова потеплеет до +20...+22 °C и пройдут небольшие кратковременные дожди. С 11 по 15 августа ожидается +20...+25 °C, преимущественно без осадков.

Также стало известно, что в Тюмени продолжаются работы по защите территорий от паводка, передаёт ИА «Тюменская линия». Губернатор Александр Моор заявил, что до наступления пика необходимо укрепить участки, к которым поступает вода.

У озера Оброчного, в частности, увеличили земляную насыпь и установили дополнительную трубу для сброса воды. На Береговой волонтёры укрепляют мешками с песком дамбу, которую подмывало течением.

По данным на 30 июля, уровень воды в реке Туре вырос на 3 см и достиг 889 см.

Ранее в ГУ МЧС России по Тюменской области сообщили о подтоплении более 300 жилых и дачных домов в регионе.