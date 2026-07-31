«Оранжевый» уровень опасности объявили в Москве

«Оранжевый» уровень опасности из-за жары объявили в Москве на выходные, 1 и 2 августа. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщили в Гидрометцентре РФ.

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— Днем 1 и 2 августа в Москве ожидается сильная жара: максимальная температура воздуха 1 августа плюс 30 градусов, 2 августа плюс 31 градус, — говорится в предупреждении Гидрометцентра.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил «Вечерней Москве», что в первых числах августа в столице ожидается очень теплая погода без осадков. Однако в дальнейшем в городе начнется похолодание и придут дожди. По его словам, начало августа будет очень теплым и преимущественно без осадков.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что в эти дни индекс ультрафиолетового излучения в последний раз увеличится до высоких семи единиц, при которых можно «загореть».

Сухая и жаркая погода сохранится примерно до 6 августа. Затем атмосферные процессы начнут перестройку.