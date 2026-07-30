Большую панду Диндин поздравили с днем рождения

В Московском зоопарке празднуют день рождения панды Диндин, которой исполнилось девять лет, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

«Сегодня мы отмечаем день рождения Диндин, ей сегодня исполняется девять лет, а завтра нашему красавцу Жуи будет 10. <…> Для Диндин мы подготовили подарок. Это будет жезлонг из бамбука с зонтиком», – рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она также отметила, что пара больших панд чувствует себя отлично, о чем свидетельствуют их физические параметры.

«Диндин сейчас весит 125 кг. Если встает на задние лапы, она ростом 160 см. Жуи у нас парень покрупней. Он весит 138 кг, и если встает на задние лапы, то достаточно высокий – 175 см. Характеры у них, конечно, с возрастом чуть-чуть изменились. Сейчас они не такие веселые, жизнерадостные, как маленькие дети и подростки. Сейчас они такие солидные и со своим характером, но все же маленький задор у них остался. Все панды у нас чувствуют себя великолепно. Такой вес и такой рост указывают на то, что они себя чувствуют благополучно. И мы за них очень рады», – добавила Акулова.

Она уточнила, что для гостей зоопарка до 2 августа продлится неделя панд, в программе которой запланированы просветительские лекции, показы фильмов, мастер-классы, квесты и выступления танцевальных ансамблей.

«Я советую нашим посетителям всегда смотреть на наши социальные сети, на наш сайт, потому что мы стараемся программу регулировать в зависимости от погоды, в этом году погода совершенно непредсказуемая, и мы стараемся как-то передвигать и менять в зависимости от погоды наши мероприятия. Но я уверена, что каждый посетитель останется доволен и получит новые знания о китайской культуре, о наших любимых пандах, узнает, почему рождаются панды розовыми и для чего им нужен шестой палец», – заключила Акулова.

Панды Диндин и Жуи прибыли в Москву из Китая 29 апреля 2019 года специальным рейсом. Их передали в честь 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем.

Диндин родилась в национальном природном парке Волонг, а Жуи появился на свет в заповеднике Дуцзяньянь. В 2023 году в Московском зоопарке у пары родилась самка большой панды – Катюша. Это первая большая панда, родившаяся в России.