Собянин рассказал о комплексном благоустройстве Екатерининского парка

Комплексное благоустройство Екатерининского парка планируется завершить в 2026 году.

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Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в MAX.

"Парк заложили в XVIII веке. Его центральный элемент – большой пруд, который также приведем в порядок. При проектировании нам было важно сохранить историко-культурное наследие и аккуратно соединить его с современностью", – отметил мэр.

Работы охватят территорию площадью 16,6 гектара. Причем особое внимание будет уделено созданию комфортных условий для маломобильных граждан: появятся пандусы, опорные и завышенные скамьи.

Как уточнил градоначальник, после завершения реконструкции спорткомплекса "Олимпийский" ближайший к нему вход в парк станет одним из основных. Его выделят "воздушной" аркой, через которую откроется вид на водоем. Рядом разместятся ресторан с открытой террасой, лодочная станция и амфитеатр со спуском к воде.

В парке сделают всесезонную эстраду и крытую сцену. На месте утраченной танцевальной веранды построят новую. Также запланированы спортивный павильон, футбольное поле, теннисные корты, зоны воркаута, площадки для панна-футбола и настольного тенниса, семейно-досуговый центр и детские площадки.

Перед зданием Екатерининского института специалисты разобьют "Живописный сад", восстановят розарий и обновят ротонды.

Параллельно на территории парка идет реконструкция Социально-реабилитационного центра ветеранов имени В. Г. Михайлова. Он станет многофункциональным реабилитационным учреждением. Завершить работы планируется до конца 2027 года.

Ранее в центре Москвы завершилась реконструкция Новодевичьей набережной. Работы велись в рамках благоустройства четырех набережных района Хамовники – Пречистенской, Фрунзенской, Новодевичьей и Ростовской.

В ходе мероприятий специалисты заменили асфальтовое покрытие на площади более 30 тысяч квадратных метров, обновили дорожную разметку. Также было установлено около 70 энергоэффективных фонарей и опоры контрастного освещения на переходах.