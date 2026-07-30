Собянин: Началось обновление двух корпусов Морозовской больницы

Специалисты продолжают модернизацию Морозовской детской городской больницы. Об этом в четверг, 30 июля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

© МАКС / Мэр Москвы Сергей Собянин

В столице активно формируется современная функциональная среда, благодаря которой повышаются качество и доступность медицинской помощи.

— Сейчас начали полное обновление корпусов 11 и 22а — Центра по проведению расширенного неонатального скрининга и неонатологического отделения, — уточнил глава города в мессенджере МАКС.

Исторический облик 11 корпуса, который построили в 1904 году в стиле модерн, планируется максимально сохранить. При этом его приспособят под современное использование.

Специалисты приведут в порядок сохранившуюся и восстановят утраченную кирпичную кладку, а также белые декоративные детали фасада. Отремонтируют кровлю, заменят окна и двери.

— Новый утепленный навесной вентилируемый фасад получит корпус 22а. Внутри полностью обновят инженерные системы, установят новые лифты и заменят внутренние коммуникации, — добавил Собянин.

Врачи Морозовской больницы помогают не только юным москвичам, но и ребятам из 89 субъектов России. Учреждение остается крупнейшим детским многопрофильным стационаром страны.

До этого мэр столицы также рассказал, что в Москве продолжает развиваться проект «Умная госпитализация», который позволяет пациентам онлайн выбрать больницу и дату плановой отправки туда.