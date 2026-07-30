Москвичи смогут выбрать архитектурный облик нового жилого комплекса на Шаболовке

Голосование за архитектурную концепцию многофункционального жилого комплекса на юге столицы открылось на сайте и в приложении проекта "Активный гражданин".

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Объект появится по адресу: улица Шаболовка, владение 34, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В голосовании представлены три концепции", – рассказал Ефимов.

Каждый из вариантов, подготовленных архитектурными бюро, предусматривает создание открытого общественного пространства, которым смогут пользоваться не только жители комплекса, но и все горожане.

Со стороны улицы Шаболовки здания сохранят визуальную легкость благодаря актуальным архитектурным решениям и большой площади остекления. На уровне первых этажей появится современный городской квартал: двухуровневый стилобат рядом с выходом из метро станет просторной пешеходной зоной с местами для отдыха, встреч и прогулок. Здесь откроются кафе, магазины и объекты повседневного назначения.

Благодаря подземной парковке большая часть территории останется свободной от автомобилей, что сделает пространство более безопасным, комфортным и удобным для пешеходов. Авторы проектов уделили особое внимание связи нового комплекса с историческим обликом Донского района. Во всех концепциях нашли отражение мотивы русского авангарда, однако каждый вариант предлагает собственный характер зданий и современный взгляд на развитие городской среды.

Принять участие в выборе концепции могут пользователи проекта "Активный гражданин" со стандартной или полной учетной записью на портале mos.ru. Проголосовать также можно в мини-приложении проекта в мессенджере MAX.

Ранее стало известно, что за первую половину 2026 года в Москве в рамках программы реновации возвели на 33% больше жилья, чем за аналогичный период 2025-го. К концу полугодия было построено 37 домов, в которых обустроено свыше 11,5 тысячи квартир. Их жилая площадь превышает 650 тысяч квадратных метров. Новостройки появились в 27 районах девяти округов Москвы.