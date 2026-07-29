В Москве предстоящей ночью и утром может выпасть до 15 мм осадков

До 15 мм осадков может выпасть местами в Москве предстоящей ночью и утром. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние прогностические данные.

"До 09:00 мск четверга, 30 июля, в столице ожидается дождь, местами сильный, количество выпавших осадков может составить от 5 до 10 мм, а местами - до 15 мм", - сказал собеседник агентства.

Таким образом, на 1 кв. м городской территории может пролиться до 15 л дождевой воды. Наиболее интенсивными осадки могут быть в период с полуночи до 03:00 мск - за три часа на столицу может вылиться до 6 мм осадков, далее интенсивность будет снижаться. Собеседник агентства проинформировал, что ночью столбики термометров покажут около 14-16 градусов выше нуля в Москве и от плюс 11 до плюс 16 градусов в Подмосковье.

Днем 30 июля прогнозируется кратковременный дождь и в отдельных районах гроза. При этом воздух прогреется до плюс 22 градусов в Москве и до плюс 23 градусов - по области. Ветер синоптики ожидают северо-западный со скоростью 6-11 м/ с, местами с порывами до 15 м/с.

В настоящее время, как передают корреспонденты ТАСС, находящиеся в разных уголках столичного региона, дождь уже идет. Осадки фиксируются, в частности, на юге, востоке и юго-востоке Москвы и Подмосковья. Также дождь пошел на севере и северо-западе мегаполиса. До 09:00 мск 30 июля в регионе действует желтый погодный уровень, предупреждающий о потенциальной опасности метеоусловий.