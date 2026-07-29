Сергей Собянин. Главное за день

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 29 июля, поделился новостями из жизни столицы. Глава города рассказал о помощи проекта «Умная госпитализация» пациентам, об обнаружении фрагментов древних музыкальных инструментов, о запуске 3000-го российского электробуса и награждении Мосгортранса почетным знаком. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».

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Помощь проекта «Умная госпитализация» пациентам

В Москве продолжает развиваться проект «Умная госпитализация», который позволяет пациентам онлайн выбрать больницу и дату плановой госпитализации. Проект объединяет все этапы планового стационарного лечения в единый цифровой маршрут. Пациенты получают предложения через приложение «ЕМИАС.ИНФО» и могут выбрать наиболее удобный вариант госпитализации.

Обнаружение фрагментов древних музыкальных инструментов

Во время археологических раскопок в Москве специалисты обнаружили фрагменты старинных музыкальных инструментов и редкую игрушку-свистульку. Среди находок археологов оказались железный варган XVIII–XIX веков, костяная флейта XVII–XVIII веков, а также фрагмент костяной флейты или дудочки начала XVII века. Кроме того, на Дружинниковской улице обнаружили редкую глиняную свистульку XVII века в виде барашка, покрытую зеленой поливой.

Запуск 3000-го российского электробуса

Сергей Собянин принял участие в церемонии выхода на линию 3000-го электробуса Мосгортранса. Юбилейная машина начала обслуживать маршрут № 119 «Киевский вокзал» — «Метро «Нагорная».

Юбилейный электробус собрали в июле 2026 года на московской производственной площадке КамАЗа, расположенной на территории Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода (СВАРЗ). Машина вышла на маршрут № 119, который связывает запад, юго-запад и юг столицы. По будням на этом направлении совершается в среднем около пяти тысяч поездок.

Награждение Мосгортранса почетным знаком

Сергей Собянин вручил коллективу Мосгортранса знак России «За успехи в труде» за многолетний добросовестный труд на благо горожан. Также мэр столицы пожелал сотрудникам компании здоровья и успехов.

Мосгортранс выступает крупнейшим оператором наземного городского транспорта России. Его коллектив обслуживает в сутки свыше 4,5 миллиона поездок более чем на 900 маршрутах. В парке Мосгортранса находится более пяти тысяч единиц современной техники.