Москвичей предупредили о ливне с грозой и усилении ветра

С вечера 29 июля и до утра 30 июля в Москве ожидаются ливни с грозой, а также ветер с порывами до 15 м/с.

Об этом сообщается в канале столичного комплекса городского хозяйства в менеджере «Макс».

«По прогнозу синоптиков, с 18:00 29 июля и до 9:00 30 июля в отдельных районах столицы ожидаются сильный дождь, местами ливень, гроза, ветер при грозе порывами до 15 м/с», – говорится в публикации.

Горожан призвали быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.