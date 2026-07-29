Сергей Собянин принял участие в церемонии выхода на линию 3 000-го электробуса Мосгортранса. Новый автобус будет обслуживать маршрут № 119 "Киевский вокзал – метро "Нагорная".

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По словам мэра, электробусы делают воздух чище, а город – комфортнее.