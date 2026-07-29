Сергей Собянин принял участие в церемонии выхода на линию 3 000-го электробуса Мосгортранса. Новый автобус будет обслуживать маршрут № 119 "Киевский вокзал – метро "Нагорная".
По словам мэра, электробусы делают воздух чище, а город – комфортнее.
"Отдельное спасибо производителям этого замечательного вида транспорта – предприятиям "ГАЗ", "КамАЗ", с которыми мы вместе создаем продукцию высокого, мирового уровня, создаем десятки тысяч рабочих мест во многих субъектах Российской Федерации", – сказал Собянин.