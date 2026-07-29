Новодевичью набережную в центре Москвы обновили

Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили комплексный ремонт Новодевичьей набережной в центре столицы, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Петр Бирюков.

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— В этом году приводим в порядок четыре набережные в районе Хамовники — Пречистенскую, Фрунзенскую, Новодевичью и Ростовскую. Эти набережные являются точками притяжения для жителей и гостей столицы, благодаря множеству известных локаций, в том числе олимпийскому комплексу «Лужники» и Парку Горького. Поэтому основная задача — обеспечить удобное передвижение водителей и пешеходов, — отметил Петр Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в настоящее время полностью выполнены работы на Новодевичьей набережной. — В рамках проекта заменили на проезжей части и тротуарах более 30 тысяч квадратных метров покрытия, после чего нанесли дорожную разметку. Ранее там меняли асфальт в 2015 году. Качественное освещение — необходимое условие комфортной городской среды, оборудовали почти 70 фонарей с энергоэффективными светильниками, нерегулируемые пешеходные переходы оснастили опорами контрастного освещения. В ходе работ установили удобные лавочки для отдыха, провели озеленение — площадь газона составила почти 7 тысяч «квадратов», — рассказал Петр Бирюков.

Глава Комплекса городского хозяйства пояснил, что общая протяженность обновленных набережных в районе Хамовники составит более пяти километров, что позволит создать единый комфортный маршрут для автомобилистов и пешеходов.

Кроме того, недавно специалисты капитально отремонтировали фонтан «Каскад» на Манежной площади в центре столицы. Ремонт позволит сохранить исторический облик фонтанов и продлить срок их безопасной эксплуатации.