Москвичи добавили в личные кабинеты более 275 тысяч собак

Пользователи mos.ru добавили в личные кабинеты более 275 тысяч собак. Чаще всего среди питомцев встречаются метисы и беспородные. При этом в топ самых популярных пород входят йоркширские терьеры, чихуа-хуа и джек-рассел-терьеры.

Москвичи ориентируются в основном на некрупные и декоративные породы, которые подходят для жизни в квартире, рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы. "Всего число питомцев, которых пользователи добавили в свои профили, превысило 577 тысяч - это и собаки, и кошки, и экзотические животные. На mos.ru хозяева могут управлять данными о своих любимцах и получать доступ к их амбулаторной карте, а также столичным ветеринарным сервисам", - объяснили в ведомстве.

В число популярных в городе пород, помимо первой тройки, вошли померанский шпиц, русский тойтерьер и французский бульдог. В Москве также распространены немецкий шпиц, бигль, мопс, такса, лабрадор и немецкая овчарка.

Самой популярной кличкой собаки в столице оказалась Боня. А среди лидеров, набравших более тысячи упоминаний, также встречаются Арчи, Джесси, Буся, Джек, Чарли, Луна, Марсель и Тайсон. Разные питомцы есть более чем у 458 тысяч пользователей mos.ru. Москвичи часто не ограничиваются одним любимцем. Свыше 33 тысяч пользователей держат дома и кошку, и собаку.