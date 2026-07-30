Автофестиваль "ПроДвижение-2026" пройдет на ВДНХ с 30 июля по 2 августа

На ВДНХ с 30 июля по 2 августа пройдет праздничная программа, посвященная 87-летию выставки. Об этом в четверг, 30 июля, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— К 87-летию выставки подготовили насыщенную программу, приглашаем вас! — сказала Сергунина.

Одним из главных событий станет фестиваль «ПроДвижение», который объединит более 300 автомобилей, включая ретроэкземпляры и современные модели. Также посетители смогут побывать на экскурсиях, посвященных истории и архитектуре ВДНХ, а в центре «Космонавтика и авиация» пройдут тематические лекции и программы о космосе.

Кроме того, 1 августа исполнится два года с момента запуска канатной дороги «Воздушный трамвай». В честь этой даты для посетителей подготовили специальную акцию: при покупке двух билетов третий можно будет получить в подарок. Для участия в большинстве праздничных мероприятий потребуется предварительная регистрация.

Мастер‑классы по кастомизации игрушечных машинок и созданию праздничных рисунков пройдут также 1 августа. Гостей ждут на территории ВДНХ в тематическом парке «Орион» (у северной станции канатной дороги). Творческая программа приурочена к празднованию дня рождения «Воздушного трамвая».