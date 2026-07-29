В центре Москвы 1 августа изменится схема движения транспорта

В центре столицы 1 августа в связи с проведением велогонки "Вечернее Садовое кольцо" и Московского ночного велофестиваля временно изменится схема движения. Как сообщает портал мэра мос.ру, часть изменений начнет действовать заранее.

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Так, 31 июля с 16:00 до 23:59 для движения закроют одну полосу на участке проезда Девичьего Поля при движении в сторону улицы Плющиха (от Зубовской улицы до улицы Плющиха). Такое же ограничение будет действовать 2 августа с 00:01 до 05:00. На этом участке также временно запретят парковку.

С 00:01 до 17:00 1 августа движение по одной полосе в каждом направлении ограничат на Зубовской улице от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы и на Большой Пироговской улице от улицы Еланского до Зубовской улицы. В этот же день с 00:01 до 23:59 полностью закроют движение в проезде Девичьего Поля от Зубовской улицы до улицы Плющиха. С 15:00 1 августа до 01:00 2 августа движение перекроют на Садовом кольце, а также на участке Зубовской улицы от проезда Девичьего Поля до Садового кольца.

С 17:00 до окончания Московского ночного велофестиваля движение закроют на Большой Пироговской улице от улицы Еланского до Зубовской улицы.

Изменения коснутся и схемы парковки. 30 июля с 00:01 до окончания мероприятий нельзя будет оставить машину на Зубовской улице от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы и на Большой Пироговской улице от улицы Еланского до Зубовской улицы. 31 июля с 00:01 до окончания мероприятия парковка будет запрещена на всех участках, где введут ограничения движения.

В период велогонки и велофестиваля нельзя будет подъехать и к некоторым объектам со стороны Садового кольца: в частности, к торгово-развлекательному комплексу "Атриум", торгово-развлекательному центру "Павелецкая Плаза", ТЦ "Смоленский Пассаж", Парку Горького, парку искусств "Музеон", Московскому академическому театру сатиры, Государственному академическому центральному театру кукол имени С.В. Образцова, Государственному академическому театру имени Моссовета, Концертному залу имени П. И. Чайковского, Московскому международному дому музыки, Курскому и Павелецкому вокзалам, Научно-исследовательскому институту скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, детской городской клинической больнице имени Н.Ф. Филатова и Московскому научно-исследовательскому институту глазных болезней имени Гельмгольца.

Водителей просят заранее планировать маршрут. Подробная информация об изменениях схемы движения опубликована на официальном сайте Центра организации дорожного движения.