В Москве появился ресторан с ИИ-официантами и ИИ-кассирами

В Москве открылся ресторан «Матреша», в котором большинство процессов обслуживания посетителей и внутренних операций передано искусственному интеллекту (ИИ). В управлении заведением задействовано около 20 различных нейросетей. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе ИТ-компании Inno Clouds, технологии которой легли в основу проекта.

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Посетителей ресторана будут обслуживать ИИ-официанты и ИИ-кассиры, которые имитируют общение с человеком. Виртуальный официант помогает выбрать блюда, ускоряет процесс обслуживания, а также предоставляет информацию о калорийности, содержании белков, жиров и углеводов и может исключить из заказа аллергены.

Искусственный интеллект используется и во внутренних процессах ресторана. С его помощью разработаны меню и технологические карты приготовления блюд. На кухне работает система видеоаналитики, которая следит за порядком и соблюдением технологических требований.

Аналогичная система автоматически фиксирует начало смены сотрудников, распознавая их при выходе на работу. Кроме того, нейросеть анализирует финансовые показатели заведения по 15 ключевым параметрам и предоставляет данные владельцам.