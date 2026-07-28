Синоптик: в выходные в Москве потеплеет до +28 °C

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что тепло и солнечная погода вернутся в Москву и Московскую область в первые выходные августа.

В беседе с 360.ru он сообщил, что в пятницу, 31 июля, температура поднимется до +19...+23 °C, однако в регионе возможны грозы.

В субботу и воскресенье, 1—2 августа, ожидается преимущественно сухая и солнечная погода. Воздух прогреется до +23...+28 °C, поэтому, по словам Ильина, можно планировать отдых на свежем воздухе.

С понедельника, 3 августа, температура начнёт снижаться. Во вторник прогнозируется +21...+26 °C, а с 5 августа в регион может прийти холодная воздушная масса с температурой +12...+17 °C.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал в беседе с RT, что дождливая погода продолжится в Москве до вечера 30 июля.