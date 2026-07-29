В Московском регионе объявили желтый уровень опасности

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье до утра четверга 30 июля из-за прогнозируемого сильного дождя.

Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Предстоящим вечером и ночью в Москве и Подмосковье ожидается дождь, в отдельных районах сильный, желтый погодный уровень", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что данный уровень, предупреждающий о потенциальной опасности метеоусловий, будет действовать с 18:00 мск нынешних суток до 09:00 мск четверга, 30 июля.

Ранее власти Москвы также предупредили горожан и гостей столицы об ухудшении погоды, напомнив, что при дожде, грозе и сопутствующем им усилении ветра необходимо быть предельно внимательными на улице. В частности, нельзя укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Между тем, синоптики Гидрометцентра РФ также сообщали ТАСС, что по-настоящему летняя погода придет в столичный регион уже в предстоящие выходные дни, 1 и 2 августа. Так, согласно последним прогностическим данным, в субботу на фоне переменной облачности осадков не прогнозируется, а воздух прогреется в течение дня до плюс 28-30 градусов в Москве и от плюс 25 до плюс 30 градусов - по области. В воскресенье синоптики не исключают небольшой дождь, однако жаркая погода сохранится: днем воздух может прогреться до плюс 26-31 градуса.