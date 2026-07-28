Крупный град разбил стекла нескольких автомобилей на Новорижском шоссе в Москве

Крупный град разбил стекла нескольких автомобилей на Новорижском шоссе. Об этом пишут столичные Telegram-каналы.

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По словам очевидцев, видимость на трассе была почти нулевой, а сильный ветер повалил деревья, говорится в публикации «Москвач».

По информации канала Shot, сильный ливень настиг водителей во время поездки между Ржевом и Зубцовом на Новорижском шоссе.

Тем временем «желтый» уровень опасности будет действовать в Московской области до вечера 30 июля из-за сильного дождя.

В Гидрометцентре России тоже сообщили, что дожди в Москве и области усилятся к середине недели. На фоне осадков упадет дневная температура воздуха. 29 июля воздух прогреется только до плюс 20 градусов.

При этом начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра РФ Александр Голубев говорит, что именно четверг, 30 июля, станет самым дождливым днем на этой неделе в Московском регионе.

Несмотря на это, жаркая погода ожидается в Москве во вторник, 28 июля. Жителей и гостей города призвали пить больше воды, не оставлять детей и животных в машине.