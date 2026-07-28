В Москве началась гроза

Ливневый дождь с грозой и сильным ветром начался в разных районах Москвы, в том числе в центре, на севере и западе города, передают корреспонденты ТАСС.

Местами в столице повалены деревья. Также очевидцы сообщают о мелком граде в районе Новорижского шоссе.

Как сообщили в столичном комплексе городского хозяйства, в ближайшие часы и до конца дня 28 июля местами в столице ожидаются ливневый дождь, гроза. При грозе усиление ветра до 15 м/с.