Московский регион столкнулся с нашествием скворцов. Это связано с высокой выживаемостью птенцов в предыдущие годы, обилием корма и благоприятной погодой, рассказали Агентству городских новостей «Москва» опрошенные эксперты.

«Высокая выживаемость птенцов в предыдущие два года привела к тому демографическому пику, который мы видим сейчас. Это не аномалия, а индикатор того, что экосистема сработала эффективно», — объяснил член президиума Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов.

По его словам, благоприятные погодные условия позволили птицам раньше вернуться в регион и быстрее приступить к поиску корма. Защитить урожай от скворцов эксперт предложил с помощью мелкоячеистой сетки, которую нужно закрепить так, чтобы птицы не могли добраться до веток через ячейки. Также могут быть полезны звуковые способы защиты. Усманов акцентировал внимание на том, что борьба за урожай должна ограничиваться безопасными для птиц способами.

Агроном Елизавета Тихонова, в свою очередь, предположила, что дополнительной причиной высокой численности птиц мог стать успешный сезон размножения. Наряду с этим Тихонова посоветовала защитные средства устанавливать на участках заранее, чтобы птицы не привыкли прилетать на участок за кормом.

Ранее эксперт Союза садоводов России, телеведущая Ольга Воронова раскрыла, какие необычные культуры можно выращивать в садах Московской области. По словам Вороновой, для начинающих садоводов подойдут сорта черешни «Тютчевка», «Овстуженка», «Ревна» и «Юлия».