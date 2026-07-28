Корпусу скульптуры и лепки изофабрики на Часовой улице вернут исторический облик

В Москве отреставрируют корпус скульптуры и лепки изофабрики художественного объединения «Всекохудожник». Он находится на Часовой улице (дом 28, корпус 2). Сейчас специалисты разрабатывают проектную документацию для сохранения объекта культурного наследия регионального значения.

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Здание построили во второй половине 1930-х годов по заказу Всероссийского кооперативного союза работников изобразительных искусств.

— Корпус скульптуры и лепки изофабрики на Часовой улице является уникальным образцом архитектуры 1930-х годов, выполненным в формах ретроспективизма с элементами стиля итальянского Возрождения. Здесь создавали скульптуры и мозаики для всей страны. Реставрация вернет памятнику исторический облик, включая легендарную арочную галерею на восьмигранных колоннах, которая в советское время была застроена и остеклена. Теперь же специалистам предстоит восстановить ее в первоначальном виде, — рассказал руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Перед началом реставрации в ходе исследований были найдены фрагменты лепного декора — капители с орнаментом из листьев и цветов. Они долгое время считались утраченными. Теперь лепной декор воссоздадут по сохранившимся образцам в реставрационных мастерских.

Историческое здание представляет собой вытянутый прямоугольник с приподнятыми на один этаж двумя несимметричными башенками по краям. Полуциркульные арки галереи опираются на стройные восьмиугольные колонны.

Простая гладкая стена над ними поделена на две горизонтальные части тонкими профилированными тягами, а широкие оконные проемы оформлены ордерными вставками.

После реставрации в здании появится многофункциональное общественное пространство площадью около шести тысяч квадратных метров с изомастерскими, школой искусств, детскими клубами, залами для выступлений, кофейнями и ресторанами.

Возведение корпуса скульптуры и лепки изофабрики на территории бывшего села Всехсвятского было связано с планами по реконструкции и перестройке Москвы 1930-х годов. Большая роль отводилась скульптурно-художественному украшению столицы, поэтому решили создать производственный комплекс, который объединит все направления изобразительного искусства. Автором проекта выступил архитектор Георгий Гольц, работавший под руководством таких известных зодчих, как Алексей Щусев и Иван Жолтовский. За основу были взяты итальянские мотивы.

Реставрацию корпуса проводят в рамках создания городского квартала «Соул» на Часовой улице, где здание станет новой культурной доминантой для жителей и гостей столицы. В 2025 году его внесли в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Москвы.

Фотоматериалы и другую информацию о культурном наследии столицы можно найти в разделе «Культурное наследие» в городском медиабанке «Мосфото», предает официальный сайт мэра Москвы.

Началась реставрация дачи книгоиздателя Александра Левенсона — объекта культурного наследия федерального значения в Ново-Переделкине. Это памятник архитектуры в стиле модерн и единственное сохранившееся деревянное здание, созданное по проекту Федора Шехтеля.