Корпусу скульптуры и лепки изофабрики на Часовой улице вернут исторический облик
В Москве отреставрируют корпус скульптуры и лепки изофабрики художественного объединения «Всекохудожник». Он находится на Часовой улице (дом 28, корпус 2). Сейчас специалисты разрабатывают проектную документацию для сохранения объекта культурного наследия регионального значения.
Здание построили во второй половине 1930-х годов по заказу Всероссийского кооперативного союза работников изобразительных искусств.
— Корпус скульптуры и лепки изофабрики на Часовой улице является уникальным образцом архитектуры 1930-х годов, выполненным в формах ретроспективизма с элементами стиля итальянского Возрождения. Здесь создавали скульптуры и мозаики для всей страны. Реставрация вернет памятнику исторический облик, включая легендарную арочную галерею на восьмигранных колоннах, которая в советское время была застроена и остеклена. Теперь же специалистам предстоит восстановить ее в первоначальном виде, — рассказал руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Перед началом реставрации в ходе исследований были найдены фрагменты лепного декора — капители с орнаментом из листьев и цветов. Они долгое время считались утраченными. Теперь лепной декор воссоздадут по сохранившимся образцам в реставрационных мастерских.
Историческое здание представляет собой вытянутый прямоугольник с приподнятыми на один этаж двумя несимметричными башенками по краям. Полуциркульные арки галереи опираются на стройные восьмиугольные колонны.
Простая гладкая стена над ними поделена на две горизонтальные части тонкими профилированными тягами, а широкие оконные проемы оформлены ордерными вставками.
После реставрации в здании появится многофункциональное общественное пространство площадью около шести тысяч квадратных метров с изомастерскими, школой искусств, детскими клубами, залами для выступлений, кофейнями и ресторанами.
Возведение корпуса скульптуры и лепки изофабрики на территории бывшего села Всехсвятского было связано с планами по реконструкции и перестройке Москвы 1930-х годов. Большая роль отводилась скульптурно-художественному украшению столицы, поэтому решили создать производственный комплекс, который объединит все направления изобразительного искусства. Автором проекта выступил архитектор Георгий Гольц, работавший под руководством таких известных зодчих, как Алексей Щусев и Иван Жолтовский. За основу были взяты итальянские мотивы.
Реставрацию корпуса проводят в рамках создания городского квартала «Соул» на Часовой улице, где здание станет новой культурной доминантой для жителей и гостей столицы. В 2025 году его внесли в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Москвы.
Фотоматериалы и другую информацию о культурном наследии столицы можно найти в разделе «Культурное наследие» в городском медиабанке «Мосфото», предает официальный сайт мэра Москвы.
Началась реставрация дачи книгоиздателя Александра Левенсона — объекта культурного наследия федерального значения в Ново-Переделкине. Это памятник архитектуры в стиле модерн и единственное сохранившееся деревянное здание, созданное по проекту Федора Шехтеля.