Большинство москвичей высоко оценили капремонт домов

Аналитический центр ВЦИОМ провел опрос жителей многоквартирных домов на тему, как, по их мнению, программа капремонта жилья влияет на внешний облик столицы и качество жизни в обновленных домах.

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Выяснилось, что 78% москвичей оценили это влияние как положительное. Среди горожан, ремонт в домах которых уже прошел, таких даже больше - 80 процентов. Но влияние программы не ограничивается изменениями внешнего облика столицы. 83 процента москвичей согласны, что капремонт повышает качество жизни, в домах, где он прошел, повышается комфорт за счет замены коммуникаций, снижения аварийности и повышения безопасности проживания. Эта оценка - следствие того, что жители внимательно наблюдают за ходом ремонта. Во время опроса семь из десяти человек знали, что в их районе есть дома, где идет или уже прошел капремонт, причем большинство видели их и могли оценить результат. 82% этих москвичей заявили, что они довольны внешним видом зданий после ремонта. А 89% горожан сказали, что благодаря отремонтированным домам их район стал выглядеть более ухоженным и современным.

Обитатели домов, где капремонт уже позади, оценивают произошедшие изменения еще заметнее: 91% из них считают, что обновление внешнего вида зданий сделало район более ухоженным, 73% - более современным, 60% - более разнообразным. Почти половина отмечают улучшение состояния подъездов (45%) и внешнего вида дома (43%). Более четверти говорят о росте комфорта жизни в доме и о том, что район стал выглядеть более опрятным. По сравнению с предыдущим исследованием выросла доля жителей, отметивших улучшение внешнего вида дома (с 35 до 43%).

Не безразличен внешний вид жилых домов и гостям столицы. 84% туристов признались, что облик жилой застройки сильно или очень сильно влияет на их общее впечатление от города. При этом 90% туристов отметили, что по сравнению с предыдущими визитами жилые районы Москвы стали выглядеть лучше.

В соответствии с планами, утвержденными мэром Москвы Сергеем Собяниным, за этот год в Москве будет отремонтировано еще почти 1,8 тысячи домов.