Москву заполонил один вид птиц

Москву заполонили скворцы. Их количество связано с высокой выживаемостью птенцов в предыдущие годы, обилием корма и благоприятной погодой. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на заявление члена президиума Всероссийского общества охраны природы Тимура Усманова.

Прошлые сезоны в московском регионе были достаточно влажными, что создало отличную кормовую базу — было много насекомых, почвенных беспозвоночных, объяснил он.

«Высокая выживаемость птенцов в предыдущие два года привела к тому демографическому пику, который мы видим сейчас. Это не аномалия, а индикатор того, что экосистема сработала эффективно», — сообщил специалист.

Усманов также назвал способ защитить урожай от этих птиц. Это можно сделать с помощью мелкоячеистой сетки, которую нужно закрепить так, чтобы птицы не могли добраться до веток через ячейки. Звуковые способы защиты тоже могут сработать, однако владельцам участков придется периодически менять тактику.

«Скворцы — интеллектуалы, они быстро привыкают к статичным чучелам. Но они панически боятся незнакомых, резких и, главное, нерегулярных звуков», — объяснил специалист.

Он призвал бороться за урожай безопасными для птиц способами.

Ранее в Санкт-Петербурге началось нашествие лосей: животные все чаще заходят в город, где ходят по тротуарам и выбегают на дорогу.