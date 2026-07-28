Специалисты отремонтируют Тушинский тоннель на северо-западе Москвы

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Специалисты Комплекса городского хозяйства проводят текущий ремонт Тушинского транспортного тоннеля (Нововолоколамский-1) на северо-западе столицы. Об этом во вторник, 28 июля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Петр Бирюков.

— Содержанию инженерных сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. Начали ремонт Тушинского тоннеля (Нововолоколамский-1), который проходит под каналом имени Москвы на Волоколамском шоссе. Работы разделены на два этапа и ведутся одновременно с обеих сторон сооружения, — отметил Петр Бирюков.

Заместитель мэра подчеркнул, что движение транспорта на время ремонта полностью закрывать не будут, запланированы поэтапные перекрытия полос с сохранением движения в каждом направлении.

— В рамках проекта в тоннеле смонтируем новое облицовочное покрытие стен типа «Фронтон» — вначале установим металлический каркас, на который затем будут крепиться облицовочные панели. Такая система улучшает эстетический вид сооружения, позволяет обеспечить необходимую влагостойкость и продлить срок службы конструкций. Общая площадь работ составит более 5 тысяч квадратных метров, — рассказал Петр Бирюков.

Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 14 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.

До этого также стало известно, что специалисты Комплекса городского хозяйства отремонтировали более 1,4 тысячи дворовых территорий в этом году.