Приступили к новому этапу надвижки пролета путепровода через пути МЦД-3

Строительная готовность улично-дорожной сети, которая в будущем свяжет Московский скоростной диаметр (МСД) и улицу Академика Королева, составляет две трети.

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Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В Москве продолжается развитие улично-дорожной сети, которая свяжет Московский скоростной диаметр и улицу Академика Королева. В рамках проекта построят семь километров дорог, включая три искусственных сооружения, из которых ключевым является путепровод через пути третьего Московского центрального диаметра. Сейчас специалисты приступили к следующему этапу надвижки пролетного строения путепровода. Для этого со стороны улицы Фонвизина установлены два стапеля под каждую плеть пролетного строения. Ведется укрупнительная сборка металлоконструкций сооружения для следующего этапа надвижки пролета через железнодорожные пути в сторону улицы Академика Королева», — отметил Владимир Ефимов.

Строительство идет в сложных условиях из-за близости железнодорожных путей с интенсивным движением поездов. Для строительно-монтажных работ предусмотрены специальные технологические окна, предоставленные железнодорожниками.

«Одна часть путепровода располагается в Бутырском районе, другая — в районе Марфино. Он имеет две плети пролетного строения: внутреннюю и наружную. Металлоконструкции внутренней плети выполнены почти на 80 процентов, наружной — более чем на 40 процентов. Кроме того, уже построены опоры сооружения, завершается возведение подпорных стен. На строительстве путепровода применялось лидерное бурение, а при монтаже пролетного строения — технология параллельной надвижки», — добавил руководитель столичного Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.

Помимо путепровода, завершается строительство двух эстакад-съездов с Дмитровского шоссе на Валаамскую улицу в сторону МСД и с Валаамской улицы на улицу Милашенкова, а также двух надземных пешеходных переходов в районе домов 12а и 12д на улице Милашенкова. Это важный проект для города — его реализация значительно улучшит транспортное обслуживание районов Тимирязевский, Бутырский и Марфино.

Ранее Сергей Собянин рассказал о строительстве связки между МСД и улицей Академика Королева.

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