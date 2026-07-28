В обновленных школах появятся высокотехнологичные кабинеты биологии

В школьных зданиях, реконструируемых в столице по программе «Моя школа», появятся современные кабинеты биологии.

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Об этом Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

«Интерес к биологии у наших ребят растет, и это неслучайно, ведь эта наука открывает двери в самые передовые отрасли — от фундаментальной и прикладной медицины и биоинженерии до высокотехнологичной агросферы и экологии», — отметил Мэр Москвы.

В этом году основной государственный экзамен по биологии сдавали более 12 тысяч девятиклассников, и 4,7 тысячи из них написали его на пятерку. Единый государственный экзамен по этому предмету выбрали свыше 10,2 тысячи одиннадцатиклассников. Около 2,7 тысячи ребят получили 80 баллов и больше.

На открытой городской научно-практической конференции «Старт в медицину» было представлено более 6,6 тысячи исследований и разработок, а на конференции «Наука для жизни» — свыше 2,7 тысячи проектов.

Москвичи также показали высокий уровень подготовки на различных интеллектуальных соревнованиях. На заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по биологии они завоевали 29 дипломов победителей и 99 дипломов призеров.

Триумфом завершились и международные турниры: в копилке столичной команды три золотые медали, полученные на Международной олимпиаде по биологии имени Авиценны, а также шесть золотых и одна серебряная медаль, которые школьники завоевали на Открытой международной биологической олимпиаде.

«Для того чтобы и следующие поколения увлеченных биологией школьников могли проверять свои гипотезы и совершать первые открытия, в рамках программы “Моя школа” мы уделяем большое внимание созданию высокотехнологичных пространств для изучения биологии», — подчеркнул Мэр Москвы.

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В этом году вновь распахнут свои двери 100 реконструированных школ. Для их оснащения закупили более 1,6 тысячи микроскопов нового поколения, дающих объемное изображение. Они оборудованы цифровыми видеокамерами, которые транслируют картинку на большой экран. Это удобно как учителю, который может наглядно объяснить материал, так и ученикам, которые выступают с докладами о своей работе.

Для решения многих задач необходимы специальные препаровальные лупы. В обновленные кабинеты биологии поставят почти 1,3 тысячи таких увеличительных стекол.

Не теряют актуальности и демонстрационные модели. Теперь благодаря новым материалам и технологиям они намного ярче и детальнее воссоздают образцы животного и растительного миров.

В общей сложности кабинеты биологии получат около 1,5 тысячи наглядных демонстрационных моделей внутреннего строения различных животных и птиц, а также примерно 2,4 тысячи скелетных моделей рыб, земноводных и птиц. Для изучения анатомии человека закупают разборные макеты головного мозга, сердца, легких, глаза, уха, челюсти и зубов.

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Для проведения практических занятий по биологии образовательные учреждения получат около 1,5 тысячи специализированных наборов для препарирования со скальпелями, пинцетами и ножницами.

Кроме того, в школах будет развернута цифровая лаборатория с высокоточными датчиками и индикаторами для измерения состояния окружающей среды (освещенность, влажность, шум) либо параметров работы человеческого организма (пульс, давление, частота дыхания и другие).

Кабинеты также оснастят интерактивными панелями. С их помощью на уроках можно будет использовать виртуальные лаборатории «Московской электронной школы»: проводить эксперименты, исследовать микромир, изучать строение бактерий, вирусов, растений и животных.

«Новые кабинеты биологии помогут увлеченным ребятам погрузиться в любимую науку со школьной скамьи и осознанно выбрать будущую профессию», — отметил Сергей Собянин.

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