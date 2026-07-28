Конкурс на места в московских колледжах оказался выше, чем в МГУ

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Конкурс на места в столичных колледжах оказался выше, чем в МГУ имени М.В. Ломоносова. Об этом во вторник, 28 июля, рассказали в Telegram-канале Mash.

Так, на медсестру и медбрата на данный момент претендуют до 18 человек на место, на повара — 14-16. При этом в университете в этом году за одно место борются всего 11 человек.

Высокий конкурс наблюдается и на других специальностях: на строителей приходится 10–15 человек на место, сварщиков и электриков — по 8–12.

При этом для жителей Москвы ввели отдельный приоритет при поступлении на бюджет: сначала зачисляют выпускников столичных школ 2026 года, а уже потом — остальных.

Такой высокий спрос связан, в первую очередь, с зарплатой. Например, сварщики в отдельных случаях получают до 580 тысяч рублей в месяц, уточнили в публикации.

Тем временем зарплаты плиточников в Москве почти сравнялись с доходами стоматологов, о чем рассказал карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко.

Ранее об этом уже сообщали аналитики «Авито Подработки». По их данным, самой прибыльной подработкой в Москве в 2026 году является укладка керамической плитки и плитки из других материалов.