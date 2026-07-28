Москву зальет дождями

В среду, 29 июля, в Москве в течение дня пройдут сильные дожди. Об этом написал в своем Telegram-канале метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Уже во второй половине дня во вторник скажется влияние холодного атмосферного фронта с запада. В среду будет пасмурно и очень дождливо, выпадет до 17 литров воды на квадратный метр площади. Ночью плюс 13–16, днем не выше плюс 16–19 градусов. Это будет самый холодный день семидневки.

Ранее начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев высказался о риске появления урагана в Московском регионе во вторник, 28 июля. По словам специалиста, опасной стихии в регионе не будет. Для этого нужны порывы ветра от 33 метров секунду.