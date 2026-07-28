До 7 мм осадков выпадет в Москве во вторник

Вечером во вторник, 28 июля, столицу накроют грозовые дожди, ожидается до 7 мм осадков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодняшний день столица начнет под влиянием теплого сектора циклона с центром над Скандинавией. Осадков в регионе не ожидается, а температура на 3–4 градуса превысит рамки климата. Во второй половине дня погода начнет меняться: холодный атмосферный фронт с запада принесет на юг и запад области очаги грозовых ливней и начнет ограничивать там прогрев. В центр региона кратковременные дожди с грозами придут ближе к вечеру. Ожидается, что сегодня в Москве выпадет до 2–7 мм осадков, на западе и юге области – до 10–15 мм», – написал Леус.

По данным синоптика, температура воздуха составит плюс 27–29 градусов, по области плюс 24-29 градусов.