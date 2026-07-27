Сергей Собянин. Главное за день

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 27 июля, поделился новостями из жизни столицы. Глава города рассказал о работе сотрудников московских центров госуслуг, отметил рост объемов промышленного производства в Москве, а также посетил новый жилой комплекс на Профсоюзной улице и пообщался с будущими новоселами.

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Московские центры госуслуг

Сотрудники центров госуслуг отмечают свой профессиональный праздник. Ежедневно столичные специалисты создают дружелюбную атмосферу в офисах «Мои документы». Они находят подход к каждому посетителю — помогают с оформлением госуслуг и решением других вопросов, а также встречают пациентов в медицинских учреждениях по всему городу.

Объем промышленного производства

Промышленность Москвы продолжает уверенный рост — за полгода объем ее производства увеличился на 12,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Обрабатывающие отрасли, которые вносят существенный вклад в технологический суверенитет и устойчивость ключевых отраслей экономики, показали еще более уверенную динамику — плюс 12,5 процента.

Реновация в Черемушках

Сергей Собянин посетил новый жилой комплекс на Профсоюзной улице и пообщался с будущими новоселами. Здание в районе Черемушки возведено в рамках программы реновации с применением технологии крупномодульного строительства. Трехсекционный монолитный дом, расположенный рядом со станцией метро «Новые Черемушки», был построен всего за восемь месяцев.