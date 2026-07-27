Собянин встретился с участниками программы реновации в районе Черемушки

В районе Черемушки возвели еще один дом по программе реновации.

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Он располагается по адресу: Профсоюзная улица, дом 37. Сергей Собянин встретился с жильцами нового комплекса.

«Хороший дом, качественный, по новым технологиям сделан — крупномодульное строительство. Первое в стране такое производство. В мире таких производств, я думаю, немного или совсем нет практически. Огромный блок, квартира целиком, создается на заводе, собирается, отделывается, привозится сюда и целиком доставляется. Очень качественная технология, современная, точная подгонка, 100 лет как минимум будут стоять и радовать вас», — отметил Мэр Москвы.

Столичная программа реновации обеспечила создание около 250 тысяч рабочих мест в строительстве и смежных отраслях по всей России. Более 15 регионов страны поставляют необходимые изделия и оборудование. Почти 100 процентов используемых в строительстве материалов — отечественные. По качеству они не уступают импортным аналогам.

Новый жилой комплекс в Черемушках — это второй дом для переселения по программе реновации, построенный по технологии крупномодульного строительства. Модули собираются в сухих и теплых цехах, что значительно повышает качество возводимых объектов.

Площадь жилого комплекса составляет 46,5 тысячи квадратных метров.

Дом в Черемушках возвели всего за восемь месяцев. Специалисты подвели все инженерные коммуникации и выполнили внутреннюю отделку. Монтаж готовых блоков на стройплощадке занял около четырех месяцев.

Трехсекционная монолитная новостройка находится рядом со станцией метро «Новые Черемушки». От жилого комплекса можно дойти пешком до парка 70-летия Победы, сквера Гвардии Полковника Ерастова, павильона «Московские ярмарки», катка у дом 41 на Профсоюзной улице, нескольких школ, детских садов и поликлиник, торговых центров «Черемушки» и «Панорама», других магазинов, спортивных клубов и заведений общепита.

При внешней отделке здания использовали навесную вентилируемую систему с облицовкой из металлических кассет и керамогранитной плитки синего, белого и желтого цветов. Лоджии остеклили, установили короба для кондиционеров. Входная группа оформлена витражами.

В новостройке 528 квартир общей площадью 31,6 тысячи квадратных метров. Улучшенная отделка жилых помещений и мест общего пользования выполнена в соответствии с требованиями московского стандарта реновации.

Жилой комплекс подключен к индивидуальному тепловому пункту, а также оснащен автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов. Это позволит значительно снизить затраты на эксплуатацию и размеры коммунальных платежей.

Для маломобильных граждан и родителей с колясками создали безбарьерную среду. Кроме того, комплекс оборудован 12 лифтами. В вестибюлях жилой части разместили технические помещения, почтовые ящики, комнаты консьержей, места для хранения колясок и велосипедов. На нежилом первом этаже откроются магазины и предприятия сферы услуг.

«Здание расположено рядом со станцией метро “Новые Черемушки”. В пешей доступности — вся необходимая социальная инфраструктура. На прилегающей территории обустроили зону отдыха, спортивную и детскую площадки», — написал Мэр Москвы в своем канале в мессенджере «Макс».

Рядом с жилым комплексом установили современные фонари и видеокамеры.

В ближайшие месяцы в новостройку переедут 380 семей — более одной тысячи жителей пяти домов по адресам: улица Гарибальди, дом 21, корпуса 1, 4, 5, 6 и дом 31, корпус 1.

Эта новостройка стала одним из 15 жилых комплексов, переданных городом под переселение в конце июня 2026 года. Процесс переезда охватил еще свыше 17 тысяч москвичей.

Реализация программы реновации в районе Черемушки

В Черемушках в программу реновации включено 119 домов. В новые квартиры должны переехать более 24 тысяч человек.

Для участников программы реновации построено и передано под заселение девять жилых комплексов. В них переедут жители 24 старых домов.

Сейчас строят два жилых комплекса на Перекопской улице (земельный участок № 27) и улице Гарибальди (земельный участок № 25). Для девяти будущих новостроек ведется подготовка проектной и градостроительной документации.

Благодаря программе реновации в Черемушках будет обновлено почти 30 процентов всех жилых домов.

Программа реновации

Программа реновации жилищного фонда была утверждена 1 августа 2017 года. В нее включено 5176 домов — около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых проживает около одного миллиона горожан.

В эксплуатацию ввели свыше 8,5 миллиона квадратных метров жилья (более 500 жилых комплексов), что позволило расселить около 1600 старых домов. Ведется проектирование и строительство примерно 11 миллионов квадратных метров жилья (более 500 объектов). С начала реализации программы новые квартиры получили более 286 тысяч горожан.

По решению Мэра Москвы помощь при перевозке вещей все участники программы могут получить на безвозмездной основе. На данный момент этой услугой воспользовались более 69 тысяч семей — около 75 процентов от общего числа переехавших.

В 12 районах Москвы действующая программа полностью завершена. Речь идет о Раменках, Северном, Молжаниновском, Коммунарке, Старом Крюкове, Южном и Северном Медведкове, Ясеневе, Лианозове, Ново-Переделкине, Южном и Северном Бутове.

Технология крупномодульного домостроения

Основа технологии, применяемой компанией «Комбинат инновационных технологий — Монарх», — уникальный модуль, площадь которого может достигать 100 квадратных метров. Он предназначен для строительства жилых, общественных, административных зданий и объектов социального назначения.

Для производства используется бетон класса В70, который обеспечивает надежность при многоэтажной застройке и транспортировке. Толщина стен — 14–20 сантиметров.

Полный цикл производства модулей проходит на территории завода-производителя — от сборки каркаса до выполнения отделки, включающей обустройство фасадов, окон и внутренних инженерных систем. Кроме того, активно используются технологии производства заводских элементов лестничных клеток крупного формата и трехэтажных блоков лифтовых шахт с полной комплек­тацией оборудованием.

Конструктивная особенность модуля позволяет проектировать помещения со свободной планировкой и делать вариативную архитектуру фасадов.

Базовый крупногабаритный модуль — это прямоугольная замкнутая пространственная конструкция, которую собирают на заводе-изготовителе из плоских элементов. Предельные габаритные размеры: длина — 15,8 метра; ширина — 7,5 метра; высота — 3,55 метра.

На строительную площадку поступают модули комплектной поставки, полностью оснащенные инженерными сетями, оборудованием, фасадными системами, дверьми, окнами, с максимально выполненной внутренней отделкой.

Так же как и основные модули, проектируются модули повышенной заводской готовности: лестнично-лифтовые узлы, лоджии и эркеры.

Крупноразмерное модульное домостроение имеет ряд преимуществ. К ним относится снижение себестоимости строительства за счет значительного увеличения выработки и рационального использования материалов и комплектующих, а также заводское качество — его гораздо сложнее достичь в условиях строительной площадки. До 90 процентов операций по возведению дома осуществляется в оптимальных заводских условиях без температурных и прочих ограничений, характерных для традиционного строительства под открытым небом.

Высокий уровень автоматизации труда позволяет максимально эффективно применять рабочую силу, в том числе на строительных площадках, а объем использования неквалифицированного труда значительно уменьшается. Сроки строительства сокращаются за счет высокой скорости сборки зданий на площадке — три этажа-секции (20 модулей) в сутки. В рамках эксперимента полноценное двухэтажное здание с внутренней и внешней отделкой возвели менее чем за пять часов.

За счет сокращения объемов транспортировки материалов на объект снижается нагрузка на улично-дорожную сеть: так, на один дом — 120–150 ночных рейсов (вместо одной тысячи дневных). Кроме того, снижается влияние на состояние окружающей среды в районе строительства.

«Мой район»: Черемушки

Черемушки — активно развивающийся район на юго-западе Москвы, в котором проживают более 108 тысяч человек. Среди его достоприме­ча­тель­ностей — парк 70-летия Победы, культурный центр «Меридиан», кондитерско-булочный комбинат «Черемушки» и технопарк «Слава».

За последние годы здесь много сделали для повышения качества жизни горожан. Основная часть мероприятий прошла в рамках программы «Мой район», разработанной по инициативе Сергея Собянина.

В 2021 году на границе района открылись две станции Большой кольцевой линии метро — «Зюзино» и «Воронцовская», с последней можно сделать пересадку на станцию «Калужская» Калужско-Рижской линии. На терри­ториях, которые находятся рядом, созданы удобные маршруты от жилой застройки к метро для пешеходов и автомобилистов.

В районе создано 12 новых маршрутов наземного транспорта, установлено более 70 современных остановочных павильонов. Для владельцев электромобилей работают четыре зарядные станции проекта «Энергия Москвы». К услугам поклонников велосипедных прогулок — 59 парковок городского велопроката.

В районе благоустроили сквер Гвардии Полковника Ерастова, сквер на Новочеремушкинской улице, Нахимовский проспект, улицы Академика Полякова, Обручева и Цюрупы, Зюзинскую и Болотниковскую улицы.

В прошлом году благоустроили Профсоюзную улицу и проспект 60-летия Октября. Пространство сделали комфортнее для местных жителей, сохранив при этом транспортную функцию магистрали. На территории высадили крупномерные деревья, а на разделительной полосе создали участки с декоративными композициями из хвойных и лиственных пород. Кроме того, привели в порядок 85 дворов.

В Черемушках провели комплексную реконструкцию филиала № 1 детской поликлиники № 69 (Севастопольский проспект, дом 40, строение 1), филиала № 4 детской поликлиники № 10 (Профсоюзная улица, дом 52) и филиала № 1 городской поликлиники № 22 (улица Цюрупы, дом 30/63). Территории рядом с ними также благоустроили.

По программе «Моя школа» завершается обновление здания школы № 1948 (Новочеремушкинская улица, дом 62, корпус 2), аналогичные работы начались в школе № 15 (улица Перекопская, дом 28).

Выполнен текущий ремонт библиотеки № 191 (улица Обручева, дом 51).

Реконструирован футбольный стадион по адресу: Профсоюзная улица, дом 40, корпус 2, там постелили искусственный газон. Сделали капитальный ремонт спорткомплекса центра спорта и образования «Самбо-70» (Новочеремушкинская улица, дом 64, корпус 3). По соседству на Новочеремушкинской улице ведется капремонт еще одного объекта «Самбо-70» — физкультурно-оздоровительного комплекса. На Херсонской улице началась модернизация центра спорта и образования «Московская экспериментальная школа».

По адресу: Нахимовский проспект, дом 31, корпус 3 открыли центр московского долголетия. Это отличное место для общения, досуга и творчества жителей старшего поколения.

Около станции метро «Новые Черемушки» можно купить качественные фермерские товары: там находится межрегиональная ярмарка. Большой популярностью пользуется расположенная рядом фестивальная площадка проекта «Московские сезоны».