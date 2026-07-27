Москву ждет «Летняя Digital Elka»

Ежегодная костюмированная вечеринка для лидеров рекламной и смежных индустрий «Летняя Digital Elka» пройдет 31 июля. В этом году ее темой станут «Сказки от-кутюр», сообщает СМИ2.

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Мероприятие, организованное агентством IZMENI SOZNANIE, пройдет в ДК «Серп и молот», в декорациях строго конструктивизма и индустриальных фасадов.

«Летняя Digital Elka» объединит как рекламщиков, так и лидеров смежных индустрий: медиа, кино, геймдева, театра и искусства. Ожидается, что она станет «сплавом высокой моды, современного искусства и технологий», пишет издание.

Гостей ждут тематические зоны, перформансы и интересный дресс-код, а также выступления артистов, в том числе группы «Дискотека Авария» и музыкальных проектов Monoplay и SIPE.