Москвичей предупредили о ливне с грозой до конца дня

До конца дня 28 июля в Москве ожидаются ливневые дожди, гроза и усиление ветра. Об этом сообщается в канале комплекса городского хозяйства столицы в мессенджере «Макс».

«По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня 28 июля местами в столице ожидаются ливневый дождь, гроза. При грозе усиление ветра до 15 м/с», – говорится в публикации.

Горожан призвали быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.